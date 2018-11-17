2018年11月17日(土)
- 共産党躍進で安倍政権退場、「維新政治」の転換を/大阪「躍進のつどい」 志位委員長が訴え/山下・たつみ氏が決意
- 参院選に向けて共闘の具体化を/市民連合 ５野党１会派代表 意見交換
- 「聴取票」集計データ 虚偽/実習生の実態わい曲 政府答弁崩れる
- 核兵器廃絶へ微力だが無力でない/地球市民集会ナガサキ開幕
- 入管法審議入り反対 ６野党・会派合同院内集会
- ブロック塀対策求める/畑野議員 事故を繰り返すな
- 穀田議員の韓国徴用工質問/日本政府の主張 根拠失う/河野外相「個人の請求権が消滅したとは申し上げない」/外務局長「個人の慰謝料請求権自体は消滅していない」
- 検証 三つのタブーと「しんぶん赤旗」/「日米同盟タブー」 沖縄基地問題で解決の展望示す
- ＢＳ番組で小池書記局長/外国人労働者受け入れは当然の権利守ってこそ
- 築地解体せず残せ/あぜ上氏「業者の声に応えよ」
- 国民議論ないまま急ぐな/入管法改定案阻止へ/全労連 ２０・３０日の国会前行動提起
- 教科書の部落記述ただせ/全国人権連が政府交渉
- 消防の労働基本権回復を/自治労連など 山下・本村議員懇談
- 劣悪環境・処遇不満の声/大阪入管施設 たつみ議員・清水氏視察
- 滋賀・饗庭野 陸自砲弾で車破損/一歩間違えば…住民恐怖 党議員に訴え/元町議会議長 “実弾演習やめるべきだ”
- 「設置基準」特別支援学校にも/国に署名提出 超過密化「もう限界」
- 東海第２再稼働許さない/反原連が官邸前抗議
- 日米地位協定/「無罪放免」をいつまで続ける
- きょうの潮流/原発や大型石炭火力発電所に依存した北海道電力が…
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