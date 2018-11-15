2018年11月15日(木)
- 統一地方選・参院選へ 首都から党躍進の大波を/志位委員長「政権に審判」訴え/東京・府中で演説会 小池・吉良氏ら決意
- 入管法改定案/受け入れ“最大３４万人”/実施５年試算 半数以上は実習生から/藤野氏「聴取票の提出が絶対必要」
- 徴用工個人の請求権 外相「消滅してない」/衆院外務委 穀田議員に答弁
- 入管法改定案/成立阻止・廃案で一致/６野党・会派 国対委員長が確認
- 下村氏は安倍改憲の“刺客”/野党攻撃発言で穀田国対委員長
- 漁業法改悪案きょう審議入り/塩川・田村貴議員が批判
- 校閲の目/地面師
- 辺野古新基地断念、普天間の運用停止/日米地位協定の抜本改定を/党沖縄県議団が政府に要請
- “ほぼ全員エラー”内閣 安倍政権の問題点指摘/ラジオ日本 小池書記局長が語る
- ＦＴＡ交渉打ち切りを/衆院農林水産委 田村貴昭議員が質問
- 検査官候補から聴取/衆参議運委 宮本、辰巳両議員が質問
- まつやまふみお展/２５日まで 党本部で始まる
- 演習場外に陸自砲弾/民間人乗った車 損傷/滋賀・饗庭野 ３年前も民家に銃弾
- 東電公判 「誰も責任取らず悔しい」/原発事故被害者遺族が陳述/来月論告求刑
- 原発避難計画は虚構/塩川議員 東海第２の問題点追及/衆院委
- ７～９月期ＧＤＰ/消費不況さなかの増税は論外
- きょうの潮流/朝から晩まで、ひたすら牡蠣（かき）をむく。そんな姿を追った…
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