2018年11月14日(水)
- 入管法改定案 衆院審議入り/資料も出さぬ拙速 問題放置し深刻化/外国人労働者の人権侵害/受け入れ拡大 藤野氏が追及
- 日米交渉 物品以外も/米副大統領会見で表明 兵器購入迫る
- 教員変形労働盛る/文科省骨子案 懸念・疑問相次ぐ/中教審部会
- 日米地位協定改正を/赤嶺議員 米軍への国内法適用要求
- 入管法改定案 劣悪な環境が横行/藤野議員 聴取票の提出求める
- 外国人労働者受け入れ拡大/低単価の構造にメスを/藤野議員
- 人権無視の実態告発/技能実習生 野党合同ヒアリング
- 見込み人数 政府示さず/野党「国会軽視」と批判
- 変形制導入に教育現場懸念/「長時間労働さらに加速」
- 米機墜落/全米軍機飛行停止を/党沖縄県委が防衛局に要請
- 安価で優良な種子守る/１７万人分署名を国会に提出
- 「オール沖縄」県政で発展/県外からの観光客数が過去最高
- 出入国管理法改定案についての藤野議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 流出ビットコイン 全額換金か/本紙調査で判明/交換所 ザイフ
- オスプレイ 自宅近く空中停止/家揺らし体にしびれ/横田基地そば住民告発
- 「入管法」審議入り/「使い捨て」深刻化の危険明白
- きょうの潮流/「私、絵と結婚するの」。荒廃のなかで新しい国づくりに多…
|赤旗ＰＲ