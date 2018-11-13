2018年11月13日(火)
- 「徴用工」問題 個人の請求権は消滅せず 一致点で話し合い解決を/志位委員長、原告側弁護士の協力要請に
- 第５５期赤旗名人決まる/囲碁 柳田朋哉さん初のＶ３/将棋 早咲誠和さんは２回目
- 重要データ 野党が要求/入管法改定案 きょう審議入り
- 米市民「沖縄を守れ」/訪米のデニー知事を歓迎
- 「とんでもない言いがかり」/小池氏 「職場放棄」発言を批判
- 保育・幼稚園無償化 給食は対象外/負担軽減の願いに逆行/内閣府方針
- デニー知事 米大学で講演/ＮＹ 沖縄の願い実現へ訴え
- デニー後援会 共産党訪問/自由党支部と 小池・穀田両氏懇談
- 入管法改定 弁護士が警鐘/新制度でも人権侵害続く/野党ヒアリング
- 強制動員問題 解決求める/韓国と連帯 「共同行動」結成
- 民意不在の安倍政治から暮らし第一の政治に変えよう/愛知赤旗まつり ８０００人超す/小池書記局長が記念講演
- 政治変える力 党大きく/かごしま赤旗まつり 田村副委員長が講演
- 選挙勝利めざし演説会/消費税増税中止必ず/埼玉・熊谷で市田副委員長
- 暴走 安倍政権を批判/石川 宝達志水町で山下副委員長
- 暴走する安倍政権へ退場の審判を、東海第二原発の再稼働許さない――茨城県議選挙へのご支援をよろしくお願いします/日本共産党中央委員会 茨城県委員会/２０１８年１１月１２日
- マルクスの生命力から野党共闘まで/志位委員長、橋本「読売」特別編集委員と対談/ラジオ日本番組
- 赤旗 全国囲碁・将棋大会/８強に若手続々進出/強豪が実力発揮
- 人間復興これから/生活切り捨て 水産・漁業危機 賠償に格差、住民分断/岩手・大槌町 災害対策全国交流集会
- 日米地位協定/主権侵害を当然だと言うのか
- きょうの潮流/７畳間ほどの地下室。外の音は全く聞こえずしんとしてい…
|赤旗ＰＲ