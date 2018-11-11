2018年11月11日(日)
- １１２人熱戦 ８強決まる/赤旗全国囲碁・将棋大会 党本部で初開催
- 改憲より当たり前の政治/野党を後押し 発議阻止へ/東京・渋谷駅前市民連合が宣伝
- 東海第２再稼働 一自治体の反対でも不可/茨城 周辺６首長が確認
- デニー知事 米国へ出発/“新基地断念を訴えたい”
- デニー知事と防衛相面談/「新基地反対の民意は証明済み」
- 地位協定改定求める/北海道議会など１６議会意見書
- 増税中止こそ景気対策/街頭で共産党躍進訴え/東京・北区 笠井・吉良・池内氏ら
- いよいよ安倍政権倒す時/埼玉・ふじみ野 市田氏ら訴え
- 「白タク」解禁するな/自交総連が政府に要請
- 政治に求めるものは/たつみ氏囲み大阪で交流会
- 障害者差別なくそう/札幌でフォーラム 紙氏が発言
- 野党は安倍政権打倒のために本気の結集を/「朝まで生テレビ」 小池書記局長が主張
- 国連安保理が会合/多国間主義の強化を/事務総長発言 各国が支持
- 免震不正の企業が会員/第三者機関 検証に疑惑
- 性の多様性を考える/民青がＬＧＢＴ対談 京都
- 東海第２延長認可/ルール骨抜き再稼働許されぬ
- きょうの潮流/フランスのマクロン大統領が犠牲者を追悼して国内を回っ…
|赤旗ＰＲ