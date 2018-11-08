2018年11月8日(木)
- 外国人労働者 劣悪条件のまま拡大か 屈辱的な日米地位協定は改定を/人権・国の主権 姿勢問う/小池書記局長が追及 参院予算委
- 片山氏、新たな記載漏れ/献金１４５万円 小池氏“全部秘書のせいか”/「赤旗」日曜版掲載
- ２０１８米中間選挙/トランプ与党 下院敗北/金持ち優遇税制、国民分断に批判 議会「ねじれ」状態に
- 東海第２ 延長認可/規制委 被災原発で初 最長６０年
- 再生エネへ転換を/仁比議員 太陽光発電抑制ただす
- 被災者支援を中心に/補正予算が全会一致で成立/辰巳議員が討論
- 辺野古承認撤回の執行停止/決定取り消しを/野党国対委員長
- 技能実習失踪データ提出が前提/入管法改定案 穀田氏が会見
- 論戦ハイライト/圧巻の追及 政府、答弁に窮す/暮らし・外交 深刻な実態ただす/参院予算委 小池書記局長の質問
- 普天間停止 国は期限守れ/残り１０３日 県議会に請願/沖縄 島ぐるみ会議・ぎのわん
- 嘉手納爆音 配慮求める/米軍に 沖縄・三連協、意見交換
- 台風被害 農業支援を/政府に共産党奈良県委要請/山下氏ら同席
- 新基地問う沖縄県民投票/保留自治体に県説明
- 辺野古土砂/防衛局が港使用迫る/本部町は被災理由に拒む
- ２０１８米中間選挙/性差別・移民…トランプ氏に審判/女性議員最多の勢い/下院最年少記録も更新
- 強制不妊手術 被害者救済幅広く/超党派議員の骨子案
- 米中間選挙/「トランプ政治」に厳しい審判
- きょうの潮流/貧しさにあえぎ、戻る祖国もなく、拒まれ続けた人びとを…
|赤旗ＰＲ