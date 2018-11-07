2018年11月7日(水)
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- 性暴力被害者支援 夜間・休日コールセンター/１社が独占 独自運営自治体には交付金減/本紙調べ
- 辺野古 県と国が協議へ/期間約１カ月 政府、工事は止めず/知事・長官が会談
- 漁業法改定案を閣議決定/地域壊し企業参入拡大狙う
- 参院候補 政党本部間協議促進を/岩手４党代表が共産党に要請/市田、穀田両氏が対応
- 放射能 バス出せず/東海第２避難計画 党茨城県議に協会
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- ブロック塀安全対策を/大阪・高槻 畑野議員が聞き取り
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- 北海道地震 原木シイタケ苦境/紙氏、林野庁に聞き取り
- 西日本豪雨 家財すべて水浸しなのに/家電支給に差/仮設住宅 本紙調査
- 続く断水 住民疲弊/山口 大島大橋損傷の影響大 大平氏調査
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