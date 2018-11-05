2018年11月5日(月)
- 在日米軍基地資産価値１１兆円/国民の税金投入で膨張/海外基地数縮減の中 日本不変/シリーズ検証 日米地位協定
- 外国人労働者受け入れ拡大/来年４月実施は大問題/ＮＨＫ番組 笠井氏「徹底追及する」
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/重大局面 運動さらに/憲法共同センターが集会
- 茂木経済再生相に国政私物化疑惑/リラクゼーション業協会を支援 献金・パー券で資金受ける/「日曜版」報道
- 憲法でなく安倍政権代えよう/東京・池袋 市民と野党 リレートーク
- 元徴用工問題/個人の請求権消滅せず 冷静に話し合い解決を/ＮＨＫ番組で笠井政策委員長
- 東京・新宿区長選告示/のざわ氏の勝利を/市民と野党共同街宣 小池書記局長訴え
- 安倍政権にとどめを/茨城・日立市 演説会で山添議員
- 和田氏で暮らし守る/愛媛県知事選 宮本岳志議員が訴え
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- アフリカ系への「投票抑圧」差し止めに/市民団体 州政府に訴訟で勝利/ジョージア州知事選
- 「ワカモノ×政治」交流/高知の民青、岩渕参院議員とつどい
- 「オスプレイくるな」/大分で集会 日米共同訓練に反対/真島氏が報告
- 冬物提供“助かります”/岡山・倉敷 真備の仮設に支援センター
- 軍事費・後年度負担/歯止めなき「借金」膨張やめよ
- きょうの潮流/英ＢＢＣが先ごろ、「史上最高の外国語映画ベスト１００」…
|赤旗ＰＲ