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2018年11月1日(木)

１１～１２月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１０月２８日告示、１１月４日投票】

◆高知県須崎市１５（１減）

　豊島みよ子６７現

　森田　収三６５現

　宮田　しの５２新

　（前回当選２）

【１１月４日告示、１１日投票】

◆千葉県いすみ市１８

　井上ひろみ６１元

　（前回当選１）

◆広島県竹原市１４

　松本　　進６５現

　（前回当選１）

【６日告示、１１日投票】

◆三重県紀北町１６

　中津畑まさかず７４現

　近沢チヅル６９現

　（前回当選２）

◆徳島県つるぎ町１２（２減）

　林　　　勇６８新

　（前回当選０）

◆宮崎県高鍋（たかなべ）町１４（２減）

　中村すえ子６７現

　（前回当選１）

【１１日告示、１８日投票】

◆福島県南相馬（みなみそうま）市２２

　渡部　寛一６５現

　栗村　文夫５３新

　（前回当選２）

◆千葉県松戸市４４

　うつの史行４２現

　高木　　健４４現

　山口　正子６７現

　平田きよみ６８現

　浦野　　真２９新

　ミール計恵４９新

　（前回当選５）

◆神奈川県茅ケ崎（ちがさき）市補１

　金田としのぶ５７新

　（現有議席２）

◆京都府舞鶴市２６（２減）

　いだ　悦子６２現

　小杉えつ子６２現

　石づかえつこ７１現

　小西　洋一６０新

　（前回当選４）

◆鳥取市３２

　伊藤いく子５３現

　岩永やす子６３現

　おぎの正己６８新

　金田のぶすけ６２新

（前回当選３）

【１３日告示、１８日投票】

◆神奈川県二宮町１４

　渡辺くにたか５９現

（前回当選１）

◆三重県明和町１４

　田辺ひとみ５７元

（前回当選０）

◆京都府伊根（いね）町９（１減）

　大谷いさお５４現

　山根あさこ６０現

　（前回当選２）

◆山口県平生（ひらお）町補１

　赤松　義生６４元

　（現有議席１）

【２５日告示、１２月２日投票】

◆三重県桑名市２６

　石田　正子６５現

　たやなおみ５０新

　（前回当選２）

【２７日告示、１２月２日投票】

◆群馬県昭和村１２

　林　　幸司６２現

　（前回当選１）

　【３０日告示、１２月９日投票】

◆茨城県（水戸市・城里町区）６

　江尻　かな４５現

（前回当選１）

◆茨城県（つくば市区）５

　山中たい子６７現

（前回当選１）

◆茨城県（取手市区）２

　上野たかし５４現

　（前回当選１）

◆茨城県（日立市区）４

　千葉たつお３６新

　（前回当選０）

◆茨城県（古河市区）３

　山口みちこ５６新

（前回当選０）

◆茨城県（牛久＝うしく＝市区）２

　谷口　誠一７２新

（前回当選０）

◆茨城県（筑西＝ちくせい＝市区）２

　石嶋いわお６４新

　（前回当選０）

◆茨城県（東海村区）１

　川崎あつ子６５新

　（前回当選０）

　【１２月２日告示、９日投票】

◆茨城県稲敷市２０

　山口　清吉７０現

（前回当選１）

◆茨城県笠間市２２

　石井　　栄６８現

　林田みよ子７２新

（前回当選２）

◆茨城県坂東市２０

　ふじの　稔６５現

（前回当選１）

【４日告示、９日投票】

　福岡県小竹町１２

　みやの一男７４現

　そのぎ俊昭３３新

（前回当選１）

【９日告示、１６日投票】

◆青森県十和田市２２

　小笠原良子６９新

　（前回当選１）

◆千葉県八千代市２８

　植田　　進７１現

　堀口　明子４７現

　いはら　忠６７現

　いいかわ英樹４８新

（前回当選３）

◆千葉県香取市２２

　宇井　正一７０現

　根本よしろう６７新

（前回当選２）

【１１日告示、１６日投票】

◆石川県宝達志水（ほうだつしみず）町１２

　小島　昌治６０現

　（前回当選１）

【１６日告示、２３日投票】

◆東京都西東京市２８

　藤岡ともあき７１現

　保谷　清子７１現

　大竹あつ子４９現

　中村すぐる３１新

　（前回当選４）


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