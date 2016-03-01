2018年11月1日(木)
１１～１２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１０月２８日告示、１１月４日投票】
◆高知県須崎市１５（１減）
豊島みよ子６７現
森田 収三６５現
宮田 しの５２新
（前回当選２）
【１１月４日告示、１１日投票】
◆千葉県いすみ市１８
井上ひろみ６１元
（前回当選１）
◆広島県竹原市１４
松本 進６５現
（前回当選１）
【６日告示、１１日投票】
◆三重県紀北町１６
中津畑まさかず７４現
近沢チヅル６９現
（前回当選２）
◆徳島県つるぎ町１２（２減）
林 勇６８新
（前回当選０）
◆宮崎県高鍋（たかなべ）町１４（２減）
中村すえ子６７現
（前回当選１）
【１１日告示、１８日投票】
◆福島県南相馬（みなみそうま）市２２
渡部 寛一６５現
栗村 文夫５３新
（前回当選２）
◆千葉県松戸市４４
うつの史行４２現
高木 健４４現
山口 正子６７現
平田きよみ６８現
浦野 真２９新
ミール計恵４９新
（前回当選５）
◆神奈川県茅ケ崎（ちがさき）市補１
金田としのぶ５７新
（現有議席２）
◆京都府舞鶴市２６（２減）
いだ 悦子６２現
小杉えつ子６２現
石づかえつこ７１現
小西 洋一６０新
（前回当選４）
◆鳥取市３２
伊藤いく子５３現
岩永やす子６３現
おぎの正己６８新
金田のぶすけ６２新
（前回当選３）
【１３日告示、１８日投票】
◆神奈川県二宮町１４
渡辺くにたか５９現
（前回当選１）
◆三重県明和町１４
田辺ひとみ５７元
（前回当選０）
◆京都府伊根（いね）町９（１減）
大谷いさお５４現
山根あさこ６０現
（前回当選２）
◆山口県平生（ひらお）町補１
赤松 義生６４元
（現有議席１）
【２５日告示、１２月２日投票】
◆三重県桑名市２６
石田 正子６５現
たやなおみ５０新
（前回当選２）
【２７日告示、１２月２日投票】
◆群馬県昭和村１２
林 幸司６２現
（前回当選１）
【３０日告示、１２月９日投票】
◆茨城県（水戸市・城里町区）６
江尻 かな４５現
（前回当選１）
◆茨城県（つくば市区）５
山中たい子６７現
（前回当選１）
◆茨城県（取手市区）２
上野たかし５４現
（前回当選１）
◆茨城県（日立市区）４
千葉たつお３６新
（前回当選０）
◆茨城県（古河市区）３
山口みちこ５６新
（前回当選０）
◆茨城県（牛久＝うしく＝市区）２
谷口 誠一７２新
（前回当選０）
◆茨城県（筑西＝ちくせい＝市区）２
石嶋いわお６４新
（前回当選０）
◆茨城県（東海村区）１
川崎あつ子６５新
（前回当選０）
【１２月２日告示、９日投票】
◆茨城県稲敷市２０
山口 清吉７０現
（前回当選１）
◆茨城県笠間市２２
石井 栄６８現
林田みよ子７２新
（前回当選２）
◆茨城県坂東市２０
ふじの 稔６５現
（前回当選１）
【４日告示、９日投票】
福岡県小竹町１２
みやの一男７４現
そのぎ俊昭３３新
（前回当選１）
【９日告示、１６日投票】
◆青森県十和田市２２
小笠原良子６９新
（前回当選１）
◆千葉県八千代市２８
植田 進７１現
堀口 明子４７現
いはら 忠６７現
いいかわ英樹４８新
（前回当選３）
◆千葉県香取市２２
宇井 正一７０現
根本よしろう６７新
（前回当選２）
【１１日告示、１６日投票】
◆石川県宝達志水（ほうだつしみず）町１２
小島 昌治６０現
（前回当選１）
【１６日告示、２３日投票】
◆東京都西東京市２８
藤岡ともあき７１現
保谷 清子７１現
大竹あつ子４９現
中村すぐる３１新
（前回当選４）