2018年10月30日(火)
- 高市衆院議運委員長の暴走に待った/野党の批判で「文書」撤回/一般質疑削減など狙う
- 入管法改定案 法成立後に政府が基本方針/白紙委任は許されない/小池書記局長が会見
- 普天間基地 早期閉鎖を/米軍機部品落下の保育園など デニー知事が視察
- 改憲シフト 危険早くも/自民・稲田氏 代表質問でけしかけ
- 改憲「反対」９ポイント急増/首相 暴走発言強めるたびに/「日経」世論調査
- 「いぶき２号」打ち上げ
- 小池書記局長ラジオ出演 臨時国会の焦点語る/安倍改憲 野党結束して阻止を
- 陸自ミサイル 賛否問う/沖縄・石垣市 住民投票求め署名開始/市民団体発表「１万人目指す」
- 米軍訓練に反対集会/北富士演習場 “戦争のため”許せない/山梨
- 伊江島の着陸帯拡張/米軍 訓練激化の恐れ 地元懸念
- 大学自治侵害許さぬ/改定法案 私大教連と共産党懇談
- メルケル氏、党首退任へ/独与党がまた大敗/ヘッセン州議選 １０ポイント超す得票減
- 板門店の非武装化確認/南北と国連軍が検証
- 米、中間選挙まで１週間/憎悪犯罪が影響も
- 年金壊すな７００人一揆/大阪の繁華街で署名訴え/リレートークも
- 新田原基地 演習・弾薬庫ノー/主権在米か 宮崎・住民抗議
- 消費税１０％の増税/集め方も使い方も格差拡大だ
- きょうの潮流/西郷隆盛、平清盛、徳川家康、坂本龍馬…大河ドラマなどで…
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