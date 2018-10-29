2018年10月29日(月)
- 語った 踊った つながった/「ちょっと」を集めて政治変えよう/初のＪＣＰサポーターまつり開く ５千人が交流
- 改憲・消費税増税止める/ＮＨＫ番組 小池書記局長が表明
- 学問・報道何ができる/学者の会がシンポ
- 特別支援学校に設置基準を/全国交流集会で討論
- ＪＣＰサポーターまつり/生放送！とことん共産党 野外公開/小池書記局長×立川談四楼さん/安倍政治みんなで終わらせよう
- まつり会場に不破夫妻来場
- 研究者 安倍改憲問う/憲法ネット１０３ １周年記念シンポ
- ＪＣＰサポーターまつり/Ｗｈａｔ'ｓ ＪＣＰ 志位さんに聞いてみた/「猫派？犬派？」から共産主義まで/市民と双方向です
- 選挙勝利へ各地で赤旗まつり/大義掲げたたかおう/大分で山下副委員長が訴え
- 選挙勝利へ各地で赤旗まつり/安倍政権を終わりに/山形県で田村副委員長訴え
- 選挙勝利へ各地で赤旗まつり/新しい政治切り開く/山口で宮本岳志氏が記念講演
- 選挙勝利へ各地で赤旗まつり/被災者の生活再建を/岡山で仁比議員が記念講演
- 選挙勝利へ各地で赤旗まつり/共闘の要の党大きく/佐賀で藤野議員が記念講演
- 保守との共同の先進地で新たな共闘の発展を/市田氏、演説会で訴え/宮城・大崎
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- フロリダ州知事選/サンダース派大接戦/共和党てこ入れ検討も
- ＪＣＰサポーターまつり/“声上げないと”“共産党に注目していた”/首都圏の議員・予定候補が参加者と交流／東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城
- ＪＣＰサポーターまつり/本部ブース 議員らと市民トーク
- ＪＣＰサポーターまつり/会場は笑顔でいっぱい/「来てよかった」「ノリ最高」
- ＪＣＰサポーターまつり/猫や人にやさしい社会に/テーマ別に市民が交流
- ＪＣＰサポーターまつり/「赤旗」電子版の体験ブース 使いやすい
- 米ユダヤ教礼拝所銃撃/１１人死亡 憎悪犯罪で捜査
- 医学部入試の調査/女性差別を根絶する姿勢示せ
- きょうの潮流/「共産党は信じられる政党です」。１年前の総選挙の…
|赤旗ＰＲ