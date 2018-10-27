2018年10月27日(土)
- 新基地問う県民投票 実施へ/沖縄県議会が可決
- 板門店 ４２年ぶり非武装化/韓国・北朝鮮・国連軍 共同検証も開始
- 自民改憲案 国会提出に反対/法律家６団体が声明
- 「法治国家にもとる」/辺野古新基地 防衛局対応/行政法研究者声明
- 朝鮮半島平和の流れ歓迎 核兵器禁止条約支持訴え/アジア政党国際会議総会 緒方氏が発言
- 女性差別許さぬ発信を/入試不正 文科省に畑野議員ら
- 豪雨被災者支援強めよ/大平前議員ら国に要請
- 国の対抗措置は「不当」/新基地阻止へ県庁前集結/「沖縄の民意認め、真摯な対話を」
- 全道停電 検証さらに/党国会議員団が現地調査
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- 米ＩＮＦ離脱表明/核廃絶の流れは止められない
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