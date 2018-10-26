2018年10月26日(金)
- 社会保障費３．９兆円削減/安倍政権の６年間/生活保護・年金・医療・介護 全世代に生活苦
- 辺野古新基地 国は対抗措置取り下げよ/沖縄選出野党議員が要請
- 安倍政治で広がる生きづらさ/憲法２５条 生存権 今こそ/東京で集会
- 北海道地震 一部損壊家屋 国の支援可能/畠山氏らに国交省回答
- 安倍政権の福島切り捨てとたたかう 町田知事候補・大橋県議候補の勝利を/知事選・県議補選 小池書記局長が応援演説
- 財政審 軍事費の借金歯止めを/武器調達、１兆円抑制へ提言
- 『サンデー毎日』インタビュー 志位委員長が登場/今後もとことん野党共闘
- 新基地問う県民投票条例案/沖縄県議会委が可決/きょうにも本会議採決
- 九州２基地 米軍拠点化/オスプレイＦ３５飛来も 「負担軽減」口実に日米政府
- 日曜版２８日号/消費税１０％増税 首相表明に怒り/高い国保料が命を奪う“手遅れ死”の実態
- 市民が主役の政治に/新潟市長選 小柳候補が街頭演説
- 「就活ルール」についての申し入れ/日本共産党国会議員団
- 中央省庁雇用水増し 政策の抜本的見直しを/憤る障害者団体“官製の排除だ”
- 米軍の迎撃ミサイル/横田基地に異例展開/配備ないのに…どこから
- 「指示なければ起きない」/森友改ざん 財務局ＯＢ証言/野党ヒアリング
- ＣＶ２２横田配備/危険極まる特殊作戦の拠点化
- きょうの潮流/息子は試験勉強をしていたところを連れていかれた―。その…
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