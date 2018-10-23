2018年10月23日(火)
- 退職者計上 死亡の例も 障害者雇用水増し/中央省庁不正３７００人/第三者委報告書 「原点解明できず」
- 障害者雇用水増し/意図的改ざん・ねつ造だ/小池書記局長が指摘
- 城間氏 ３．７万票差の圧勝/那覇市長選「デニー県政と心一つに」
- 京都・大山崎町長に共産党支持の前川氏/自公など推薦の現職破る
- 消費税１０％増税阻止へ/日本共産党が闘争本部設置/小池書記局長発表
- サウジ記者殺害批判/小池氏 日本は究明要求を
- 「明治１５０年式典」出席せず/小池氏 「趣旨に同意できない」
- 新潟市長選 小柳候補が猛追/安倍政権にモノ申し 大型開発より生活優先
- 住民「オスプレイがホバリング」/横田基地周辺 被害深刻/東京 吉良氏ら実態聞き取り
- 武器・車両 搬入中止を/横浜ノース・ドック 畑野氏ら申し入れ
- 改憲・消費税１０％阻止へ/全国革新懇が代表世話人会/志位委員長参加
- 北海道地震 具体的な支援策を/共産党道委、知事に要望
- 豪雨で太陽光パネル崩壊/武田・金田氏ら調査 兵庫県２市
- 改憲審議進ませない/自由法曹団総会おわる
- “政権倒す時”運動さらに/宗教者平和会議始まる
- 原発こそ停止せよ/九電の出力制御 九州の共産党要請
- 「明治１５０年」/近代日本の歩み検証する視点
- きょうの潮流/韓国の劇映画「１９８７、ある闘いの真実」が評判です。…
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