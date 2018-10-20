2018年10月20日(土)
- 過労死ライン超 大半/経団連正副会長企業三六協定/「働き方」法 「残業上限」超過３割台止まり
- 安倍政権退陣 力合わせて/総がかり行動などが国会前行動
- 免震不正 国交省庁舎まで/ＫＹＢ装置 震災地消防施設も/官公庁７０件公表
- 那覇市長選 あす投票/政権への怒り 城間氏勝利で
- 日本政府に世界が失望/菅長官は「現実的」と正当化
- ５中総決定全面実践 直属党組織が先頭に/党本部で全党員報告集会開く/小池書記局長が報告
- 日曜版２１日号/首相の地元でミサイル基地ノー/吉沢久子さんが語る楽しい１００歳
- 安倍政権とどう対決、参院選の対応は/ＢＳフジ番組「プライムニュース」 志位委員長、大いに語る
- 交流・対話継続で一致/米中国防相が会談
- ローマ法王 訪朝に前向き/韓国大統領が招請伝達
- 市民と力合わせる６氏全員勝利で市民最優先の政治に変えよう/小池書記局長が演説
- 水道・農地の復旧を早く/西日本豪雨 共産党調査/広島県 呉市・熊野町・坂町
- 「年金者一揆」で怒り/若者・高齢者安心の制度に/東京
- 那覇市長選 城間氏再選へ奮闘/沖縄創価学会壮年部員 宮城一展さん/デニー県政と連携 平和願う
- 生活の場に基地 危険/仁比議員 陸上イージス候補地調査/山口県
- ＪＣＪ全国交流集会始まる/熊本地震の現地訪問/被災者置き去りの国批判
- 「１００万円振り込み 事実」/依頼した経営者コメント公表/片山地方創生相「口利き」疑惑
- １５・７メートル津波「考えず」/東京地裁 東電公判で元副社長
- 原発固執政策変えよう/反原連が官邸前抗議
- 東京五輪経費/全体像明らかにした総点検を
- きょうの潮流/日本の１００歳以上の人口は今年、約７万人に…
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