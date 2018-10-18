2018年10月18日(木)
- 辺野古 国が対抗措置/沖縄県の承認撤回停止狙う/防衛局 法の趣旨ねじ曲げ悪用
- 辺野古 国が対抗措置/「法治国家にあるまじき行為」/デニー知事が強く非難
- 参院選共闘へ真剣な協議を/小池書記局長が野党各党へ申し入れ
- １６歳藤井七段 新人王/将棋 ３１年ぶり最年少更新
- 米政府 対日交渉開始 議会へ通告/「ＴＡＧ」の用語なく包括的協定狙う
- 安倍政治の根本ただす国会に/国対会談 野党「十分な審議を」
- 臨時国会 結束して奮闘/５野党１会派党首確認
- 辺野古埋め立て 対抗措置/国民の権利守る制度乱用、自作自演の茶番劇と批判/会見で小池書記局長
- 辺野古埋め立て 対抗措置/民主主義 破壊するもの/防衛省に野党
- 理論交流会議 終わる/日越共産党 活発に議論
- 新基地ノーの民意、県都で/那覇市長選 城間さん“デニー知事と歩む”/「オール沖縄」街頭大演説
- オール沖縄の魂で県都の誇りある新時代を/金城徹元那覇市議会議長に聞く
- 増税・改憲の安倍政権倒そう/東京・中央 小池書記局長訴え
- 国際ペン決議により核のない世界を/日本ペンクラブ声明
- 本紙指摘で法務省サイト更新/選択的夫婦別姓
- 大停電の被害深刻 畠山氏/北海道伊達・登別 訪れ懇談
- 消費税１０％反対 守れ憲法９条/全建総連大会始まる 賃金・単価引き上げを
- 日米貿易交渉 ＦＴＡそのもの/紙議員が聞き取り
- 社会保障拡充・人員増を/１０・１１大集会実行委 厚労省に要請
- 将棋新人王戦 １６歳 圧巻の初優勝/藤井七段 快調の寄せ/出口三段 気合の角打ち
- 辺野古新基地建設/どんな強圧・強権も通用しない
- きょうの潮流/１７日は、朝日訴訟を承継した朝日健二さんの４回目の命日…
|赤旗ＰＲ