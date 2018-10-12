2018年10月12日(金)
- 外交文書までねつ造/日米共同声明 日米ＦＴＡそのもの/志位委員長が批判
- 米カジノ大手参入を要求/昨年２月訪米時 安倍首相にトランプ氏/米報道サイト/真偽問われる安倍首相答弁
- 狭い・渋滞・カビ心配…/豊洲新市場が開場、不満噴出
- ヒバクシャ国際署名/核兵器廃絶へ８３０万人分/国連に「連絡会」が提出
- 米の未臨界核実験に断固抗議/ＮＰＴの核軍縮義務と世界の核廃絶の流れに逆行/志位委員長が批判
- 日本・ベトナム両共産党/第８回理論会談開催へ/１４日から６日間ベトナムで交流
- 森友８億円値引きで新資料/国交省、事実確認へ/参院委理事懇
- 温かく優しい街 那覇に/城間市長、２期目へ決起集会/１４日告示
- 国、ゴミ試掘数知らず/野党合同ヒアリングで発覚
- 佐川氏を偽証告発せず/参院予算委 金子委員長が判断
- 築地がやっぱり一番/市民、買い物ツアーで応援
- 豊洲移転強行 断固抗議/共産党都議団 築地解体の中止訴え/東京・新宿
- 市民と野党の共闘こそ「真の勝利の方程式」/千葉・松戸 党演説会で小池氏
- 豊かで誇りある市を/沖縄・豊見城市長選 山川候補駆ける/１４日投票/謝花副知事と訴え
- 生活再建へ支援強化を/被災３町の党議員と畠山氏協議/北海道地震１カ月余
- 小金井市議会での意見書 共産党市議団の対応を説明/小池書記局長
- トランプ政権初 未臨界核実験/被爆者・米運動家ら抗議/廃絶への流れに逆行/“使用が目的”
- 被災者の負担免除延長/西日本豪雨 医療・介護で厚労省
- 社会保障拡充・改憲阻止へ国民集会/いのちまもる/東京で３７００人 小池書記局長共闘呼びかけ
- 米要求報道 カジノ外圧疑惑強まる/首相に説明責任
- 政府税調審議再開/消費税増税の準備は中止せよ
- きょうの潮流/“地球は一個の巨大な生き物で、すべては互いにつながって…
|赤旗ＰＲ