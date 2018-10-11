2018年10月11日(木)
- シリーズ許すな「派遣切り」再来/直接雇用を実現/ＫＢＳ京都労組
- 選択的夫婦別姓 賛成４２％/世論調査をＨＰに掲載せず/法務省
- 中島岳志さんが語る“まっとうな保守”/野党は共産党の政策に呼応を/党名は矜恃のあらわれ
- 公立学校に変形制/教員の長時間労働に拍車
- 翁長前知事の県民葬/“新基地許さぬ決意” 野党党首参列「共闘に大きな意義」/小池氏会見
- ２８日にＪＣＰサポーターまつり/小池氏、来場呼びかけ
- 笑顔輝く豊見城に/市長選 山川候補・デニー知事訴え
- 築地市場 きょう解体強行/営業権組合が「違法」と会見
- 平和・活力ある那覇に/市長選 城間氏が政策発表/デニー県政と連携
- 臨時国会 正直・公正か政権問う/ラジオ番組で田村副委員長
- 「『共産党宣言』と日本共産党の発展」/『共産党宣言』１７０周年を記念する『中国社会科学報』への回答/日本共産党・社会科学研究所所長 不破哲三
- 将棋新人王戦/藤井七段が先勝/空中戦、大熱戦を制す
- ＩＰＣＣ特別報告/温暖化への警告を受け止めよ
- きょうの潮流/みんなで考え、みんなで決め、みんなで行動する。野党共闘…
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