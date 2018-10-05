2018年10月5日(金)
- 玉城デニー知事、初登庁/「辺野古新基地阻止へ全身全霊」/沖縄
- 共産党当選者第１党/沖縄統一地方選 得票・率とも前進
- 安倍内閣 改造したのに支持率下落/改憲案提出反対は４８．７％/「共同」「読売」「日経」世論調査
- 辺野古新基地・改憲阻止を/“戦争許さない”で共同/宗派超え 宗教者が国会で集会
- 玉城知事の誕生に海外が注目/「安倍政権への打撃」
- 玉城県政支える市長 豊見城に/山川氏「沖縄の心一つ」/７日告示
- 日曜版７日号/「オール沖縄」の玉城氏が大勝/海老名香葉子さんが語る戦争の真実
- 那覇市長選公開討論/城間さん「県と連携し」/保育料無料化 中３まで医療費無償 待機児童ゼロへ
- 豊見城・那覇で勝利必ず/２市長選 党と後援会決起集会
- 玉城デニー知事就任記者会見での質疑応答（要旨）
- 世論広げ高プロ廃止へ/労働法制中央連絡会が総会
- ドイツ再統一記念日/東西格差 今も「壁」/企業買収 人材は流出
- 戦争被害補償 市民も/「南洋戦」訴訟控訴審 弁論始まる/高裁那覇支部
- 国民の権利守る司法に/最高裁前などで総行動
- 北海道地震 むかわ町 一部損壊も独自支援/解体費 被災者「ありがたい」
- 北の鉄路は道民の命/路線廃止計画撤回を
- ノーベル医学賞/真理探究が開いた画期的成果
- きょうの潮流/すさまじい熱狂ぶりでした。メディアは連日のように彼らを…
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