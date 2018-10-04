2018年10月4日(木)
- 新閣僚ら早速暴言/戦前の教育勅語「今も使える」/敵基地攻撃能力の保有を主張/それもそのはず ズラリ「靖国」派
- 米国務長官 ７日訪朝/金正恩氏と会談 首脳会談準備
- 静岡 停電なお２万戸超/台風被害 生活への影響拡大
- 課題山積 すみやかに臨時国会を/志位委員長が会見
- 臨時国会の開会早く/災害対応など 野党国対会談で確認
- 志位・小池・笠井・穀田氏/韓国の国慶日レセプションに出席
- 沖縄・豊見城市長選 激励会開く/玉城県政支える山川候補を
- 倒木被害支援求める/大阪 宮原・清水氏ら緊急要望
- 改造内閣、沖縄知事選、憲法問題、野党共闘で論戦/ＢＳフジ番組で小池書記局長
- 相模補給廠 ミサイル司令部配備撤回を/畑野議員が防衛省など聞き取り
- 福祉避難所指定して/紙・畠山氏 難病連とエール交換/北海道
- 建設石綿被害救済急げ/国に原告・野党議員ら要求/合同ヒアリング
- 大阪市が姉妹都市解消/サンフランシスコ 「慰安婦」像めぐり
- 「いつも以上に気合」/国会前 「アベ政治を許さない」行動/沖縄知事選後初
- 自民・内閣人事、異常あり/カネの疑惑、ぞろぞろ
- 福島第１ 規制委員長「手抜き」と批判/３号機燃料取り出し不具合 東電に
- 情報隠し東電に抗議/共産党議員団 汚染水で聞き取り
- 教育勅語復活発言/形変えても本質は変わらない
- きょうの潮流/うちは全員野球で。かつて弱小球団の監督が口にしていたの…
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