2018年10月3日(水)
- 安倍首相が内閣改造・党役員人事/露骨な９条改憲シフト/改ざん・隠ぺい 責任不問
- 改憲、右翼的志向が強い布陣 ただちに臨時国会で論戦を/安倍改造内閣 小池書記局長が会見
- ヒバクシャ署名８３０万/目録国連へ 核兵器廃絶を訴え
- 「日韓共同宣言」２０周年式典 韓国/穀田・笠井議員が出席 李洛淵首相と懇談
- 豊洲 ５月にも水漏れ/追加対策工事中 未処理地下水か
- 台風２４号で共産党 被害対策本部が会合/実態・今後の対応を確認
- 国民の政治不信あおる/内閣改造人事 小池書記局長が批判
- “交渉拒否なら車に高関税”/“脅しで日本に要求のませた”/トランプ米大統領
- 玉城氏が共産党県議団訪問/“公約実現へ頼りに” 沖縄
- 「辺野古」県民投票条例案/沖縄県議会委で審議/参考人「民主主義の成熟図る」
- 豊洲新市場 地盤沈下検証を/都議会委 尾崎・あぜ上両議員
- 被災者「行政の支援を」/台風２４号 田村貴昭議員が鹿児島・徳之島調査
- 安倍カジノ 実行段階へ/管理委１００人体制６０億円/巨大な利権事業に血税投入
- 安倍政権改造人事/崩れた「土台」で暴走の加速か
- きょうの潮流/最近、人生の一時期に深くかかわりあった友人を立て続けに…
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