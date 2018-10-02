2018年10月2日(火)
- 玉城氏 過去最多３９万票 沖縄県知事選/新基地反対の圧倒的民意/佐喜真氏に８万票差圧勝
- 玉城氏勝利に三つの意義/沖縄県知事選 小池書記局長が会見
- ノーベル賞 本庶佑さん医学・生理学賞/免疫研究 がん治療に貢献
- 第４３期囲碁新人王に１７歳広瀬二段/若手棋戦優勝の夢実現
- 入党１２００人、日刊・日曜版とも前進/「特別月間」９月/電子版が新しい層へ
- 日米地位協定改定 与党に「公約」実現の責任/小池書記局長が指摘
- 選挙結果を愚弄するもの/首相と官房長官発言に小池氏
- 北海道地震と台風被害/新たな酪農家支援策/農水省説明 紙、畠山両氏が要請
- 陸上イージスいらん/山口県民大集会 「ふる里守りたい」
- 民間地で日米訓練 抗議/鹿児島 防衛局に中止申し入れ/仁比参院議員 真島氏ら同席
- 停電情報の発信必要/台風被害 岩渕氏が東電に要請
- オスプレイ正式配備に抗議/在日米軍横田基地 学校・病院上空飛行も/“住民の命守れ”
- 戻らない住民■今も苦難続く/責任認め賠償拡大を/生業訴訟控訴審 仙台高裁で初の口頭弁論
- 福島の実態わかって/「原発もうダメ」とデモ
- 沖縄知事選勝利 さあ決意新たに/新基地断念させるまで/辺野古ゲート前
- 玉城デニー氏 翁長さんに勝利を報告
- 囲碁新人王戦 広瀬二段、上辺で逆転/大西三段あと一歩及ばず
- 二次被害防止 早急に/鹿児島・奄美 田村貴昭議員が被災調査
- 玉城デニー氏圧勝/「新基地ノー」は揺るがぬ民意
- きょうの潮流/沖縄民謡の歌い手、古謝美佐子さんが坂本龍一さんと共作し…
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