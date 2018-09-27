2018年9月27日(木)
- 沖縄知事選 緊迫 大激戦のまま「三日攻防」へ/安倍官邸・佐喜真陣営が権力総動員 デニー陣営 新基地阻止へ全力
- 東海第２に「適合」判断/規制委 被災・老朽原発「危険」の声
- 多国間主義の強化を/国連総会一般討論 各国代表ら主張
- 流出ビットコイン すでに１０億円換金か？/中国系交換所に送金
- 創価学会ブロック長 デニー支持訴え/“誇れる沖縄に”/仲宗根政良さん
- 普天間基地の閉鎖・返還を/沖縄県知事選 デニー候補駆け巡り
- 制限区域設定の根拠失う/辺野古問題 野党合同ヒアリング
- 疑惑隠し解散から１年/安倍首相の居座りこそ“国難”
- 北海道日高町に義援金/党中央から畠山氏 届ける/大鷹町長「町独自の支援に全力」/畠山氏「制度改善へ政府交渉」
- 改憲・消費税１０％反対/宮城 生協組合員１０００人集う
- 加計学園に説明させよ/愛媛県議会 田中議員、県に求める
- 「赤旗」多彩な魅力/五輪の秋開催を提言
- 翁長さん 私たちの心に/沖縄 宗教者が「しのぶ会」
- 大激戦・大接戦の沖縄県知事選/翁長知事の遺志をつぎ、デニー候補必勝のため総力をあげよう/党県委員会必勝集会 志位委員長の訴え
- ヒバクシャ署名 戦争も核兵器もダメ/国際デーで日本原水協宣伝/東京・新宿
- 離農者出さぬ対策を/台風・地震 農民連が農水省交渉
- デニー知事候補 ナカニシ市長候補必勝へ/沖縄・宜野湾総決起大会/謝花喜一郎副知事の演説〈要旨〉
- 台風 農業被害額７.８億円/武田参院議員が長野県と懇談
- 宇宙 １４００億年は存続/すばる望遠鏡 暗黒物質を精密測定/研究チーム発表
- すばる 視界に“暗雲”/経費年々削減
- 東海第２「適合」決定に抗議/規制委へ「電気足りてる」
- 東海第２原発審査/再稼働の推進でなく廃炉こそ
- きょうの潮流/大激戦・大接戦の沖縄県知事選は、いよいよ勝敗を…
|赤旗ＰＲ