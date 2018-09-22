2018年9月22日(土)
- 大激戦・大接戦の沖縄知事選/新基地阻止 デニー候補に大義/安倍政権 異様なテコ入れ
- 翁長雄志の遺志継げるデニーさん/法定２号ビラに樹子さん
- 海外から沖縄に連帯/反核・平和団体メッセージ/原水協届ける
- 新たに１０カ国 署名・批准へ/核兵器禁止条約 国連が見通し
- ９条改憲 野望むき出し/３選うけ 安倍首相 ＮＨＫ番組/消費税１０％「予定通り引き上げ」
- 政党助成金 １０党が３３８億円支出/昨年分 自民 供託金で２０億円
- 水道 再公営化で値下げ/日本で パリ市の公社部長講演
- ベトナム クアン国家主席が死去/志位委員長が弔電
- 「豊洲に亀裂」隠し申請/把握昨秋 都、国認可後に事実説明/党国会議員団の聞き取りで判明
- 築地解体 説明に怒り/工事車両総数、住民に答えられず
- 岩手知事 被災者医療費免除を継続/子ども医療費助成も拡充/県議会で答弁
- 東電の汚染水放出・賠償打ち切り問題/県漁連など怒り訴え/党議員と懇談
- 読谷の米兵住居侵入 防衛局に抗議/被害者へ謝罪・補償を/共産党 赤嶺議員ら
- 「赤旗」多彩な魅力/市民の運動を応援
- 「派遣切り」防止策を/高橋議員 厚労省から聞き取り
- 沿岸漁民が要望行動/「水産改革」・クロマグロなど/笠井・紙・田村氏応対
- 多数口座から流出/テックビューロ 仮想通貨６７億円/暗号鍵盗まれた？ 問われる管理
- 『新潮４５』の杉田氏擁護特集/社内から批判、作家も/「差別を野放しするな」
- 接待 ６省庁に触手/本紙、対象者リストを入手/一晩１０万円の幹部も――文科省汚職調査
- 県立高校隣に「さきま」懸垂幕/沖縄・宜野湾 苦情受け撤去
- 囲碁新人王戦/広瀬二段が先勝/黒の大石を仕留める
- 南北首脳会談/平和と非核化への前進を期待
- きょうの潮流/料理、入浴、掃除に洗濯…。水は誰にとっても生活に不可欠…
|赤旗ＰＲ