2018年9月18日(火)
- 生活見通せない 豪雪地は家屋倒壊懸念/北海道地震 被災者ら小池書記局長に切々
- “新基地は無理 米世論にも訴える”/沖縄知事選 デニー候補駆ける 翁長氏次男の雄治氏と
- さようなら原発・安倍政治 全国集会に８０００人
- 苫東厚真発電所の耐震設計/最低の「震度５相当」
- 海自潜水艦 南シナ海初訓練/外交なしの軍事行動 百害あって一利なし/志位委員長
- 非核化が中心議題/きょうから南北首脳会談
- 辺野古新基地反対 ７割/沖縄知事選 地元紙世論調査
- ２０１８とくほう・特報/北電と安倍政権の責任 北海道全域停電は人災/コスト・原発優先が招く
- デニー候補に期待/「沖縄建白書を実現する島ぐるみ浦添市民会議」共同代表 安里善好さん/平和の願いを託すなら
- デニー候補に期待/農業生産法人「いえじま家族」経営 玉城堅徳さん/離島の声聞いてくれる
- デニー勝利 近畿から支援/大阪で激励する会/野党各党・各界代表ずらり
- 沖縄のたたかいに連帯/田村貴昭議員迎え 佐世保で党演説会 長崎
- 西日本豪雨 川の改良・復旧早く/仁比氏に浸水被害の住民/広島市安佐北区
- 北海道地震 「要注意」の貼り紙「どこに住めば…」/共産党 ５１０軒訪ね悩み聞く/札幌・清田区
- 北海道地震 要望聞き急きょ物干しづくり/震災ボランティア 連日の奮闘/安平町
- 「秋の食糧の波」成功を/食健連が代表者・活動者会議
- 米ＩＴ４社 独占的地位/ライバル社買収繰り返す/ＥＵ対抗措置
- 北海道地震 被災３町長に要望聞く/小池書記局長、義援金渡す
- 青年ら「翁長さん忘れない」/那覇で有志が「市民の集い」
- ホームドア設置 まだ半分/視覚障害者「場所勘違い、転落も」/ＪＲ桜木町駅 畑野氏ら調査
- なくそテ原発！大集会/新潟 柏崎刈羽廃炉へ１８団体１０００人
- 生活保護引き下げ/生存権の空洞化は許されない
- きょうの潮流/飾らない人でした。他人と比べず、周りに流されず…
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