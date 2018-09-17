2018年9月17日(月)
- 沖縄から平和の拠点を/知事選 デニー候補 浦添で訴え
- 共産党支援センター奮闘/西日本豪雨被害３県/被災者の声届け 行政の支援改善
- 市民と野党共闘で安倍政権を倒そう/小池書記局長が訴え/静岡・函南町
- 北海道地震/救援活動に奮闘/各地で共産党や医療団体/共産党町議が要望聞き取り/むかわ町
- 「普天間返還」どころか「固定化」に手貸す/宜野湾市長時代 大規模改修工事を容認
- デニー候補に期待/シンガー・ソングライター 海勢頭豊さん/沖縄の新時代つくって
- 安倍政権に審判を/党国会議員ら各地で訴え/憲法語る資格なし 山口で市田氏
- カジノよりも給食/横浜で田村氏
- 税は命守るために/横浜で笠井氏
- 満場の拍手と熱気/愛知で井上氏
- 社会保障の転換へ/三重で大門氏
- 基地被害 冷たい市政転換/沖縄・宜野湾市長選２３日告示 ナカニシ氏補強調/松川氏と公開討論会
- 豪雨被害の岡山・真備/国土研調査に同行/共産党県議団と倉敷市議団
- 安倍政権の大罪暴く/「森友」幕引きさせぬ 集会に８００人/大阪・豊中
- 高齢者と災害/命を守る仕組みづくり万全に
- きょうの潮流/バブルが崩壊した９０年代初め、沖縄からひとりの少女が…
|赤旗ＰＲ