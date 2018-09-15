2018年9月15日(土)
- 沖縄県知事選 デニー候補押し上げ/告示最初の３連休へ 後援会が全力
- 対ロ外交で閉会中審査要求/野党国対委員長が一致
- 改憲発議阻止 ３０００万人署名達成を/九条の会がアピール
- 生活保護基準下げ許さない/１万人審査請求呼びかけ/利用者ら安倍政権の姿勢批判
- 南北連絡事務所を初開設/２４時間体制 意思疎通図る
- 市民と野党の架け橋 日本共産党の躍進を/東京・墨田区 小池書記局長が訴え
- 森友・加計疑惑に質問集中/安倍首相、まともに答えず/自民党総裁選 公開討論会
- 佐喜真氏、市長時代に答弁/改憲右翼団体の日本会議 「私も加盟」議会で明言/沖縄知事選
- 安倍外交 大破たん/“無条件の日ロ平和条約”に反論なし/「領土」全面放棄の危険
- デニー候補に期待/元経済産業省官僚 古賀茂明さん/基地なしの方が沖縄は繁栄
- 沖縄県知事選 デニー候補 第一声 （要旨）
- デニー候補必勝へ連帯
- 高等教育分断乗り越えよう/岡山 全大教、教研集会始まる
- 長崎・石木ダムの建設予定地/調査と意見交換/公共事業チェック議員の会
- デニー候補勝利へ連帯
- 北海道農業救済急げ/相次ぐ災害 農民連が農水省交渉
- 南北、首脳合意へ論議/軍事実務会談を開催
- 保護者「通学援助を」/滋賀の特別支援学校 山下副委員長ら調査
- 共産党 豊洲ひび調査/党都議“地層の影響検証を”
- ハスカップ 日本一産地に震災打撃 北海道厚真町/冷凍保存分が停電で解凍 出荷できない
- 台風２１号 断水・倒木 生活に響く/大阪・高槻 共産党が調査
- “被災地守らぬ首相いらない”/官邸前で市民
- 地震対策など不十分/茨城・東海再処理施設 党議員団が調査
- 泊原発すぐ廃炉 反原連が官邸前抗議
- 「森友・加計」問題/総裁選でこそ、国民に説明を
- きょうの潮流/こんな笑い話があります。問い「日本の島々を…
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