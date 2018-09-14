2018年9月14日(金)
- 沖縄県知事選告示 新基地阻止が最大争点/「オール沖縄」 デニー候補/官邸丸抱え候補と一騎打ち
- 重大な外交的失態 安倍首相に外交担う資格なし/日ロ領土問題 志位委員長が厳しく批判
- 沖縄に全国で連帯行動/東京・御茶ノ水 民医連が宣伝
- 北海道地震１週間/「停電は人災」 憤る酪農家/搾乳の機械稼働せず 乳牛１割死ぬ/標茶町
- 最大争点と対決構図鮮明/デニー候補勝利に全力/志位委員長が記者会見
- 沖縄知事選挙が告示。全国のみなさんに歴史的たたかいへの支援を訴えます/日本共産党中央委員会 沖縄県委員会
- ９条２項死文化の策略/安倍首相の自衛隊明記論
- 佐喜真陣営、辺野古隠し/組織締めつけ「期日前」強調
- “翁長知事のバトン受けつぐ” 沖縄知事選告示/デニー候補駆け抜ける/戦（いくさ）に使う基地造らせない
- 日曜版１６日号/デニーさんで誇りある沖縄を/北海道地震ルポ 全道停電が暮らしを直撃
- デニー候補に期待/沖縄県政策参与・元沖縄県建設業協会会長・株式会社照正組会長 照屋義実さん/翁長知事の遺志継ぐたたかい
- 修理２．６億円「国支援を」/大阪・泉南 台風２１号で施設被害/たつみ議員調査
- 厚労省が労働施策方針案/労基法外の就労拡大/雇用の安定壊す危険
- ししゃも６５０キロを廃棄/北海道・むかわ町 震災被害調査/共産党議員ら
- デニー沖縄知事候補訴え/雇用増・経済成長を 県労連・沖商連決起集会/宜野湾市長選挙 ナカニシ氏も
- 沖縄知事選変える選ぶ/政府言いなり県政はダメ/沖縄県元管理職 宮里整さん（８５）
- デニーさんに沖縄託す 伊江島出発式/新基地必ず阻む/「島ぐるみ闘争」受け継ぐ人々
- 再稼働事前了解で懇談/東海第２ 共産党国会議員団と首長
- リーマン危機１０年/のど元過ぎて熱さ忘れたのか
- きょうの潮流/水や食料の備蓄から暮らしやすい応急仮設住宅の速やかな提…
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