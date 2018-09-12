2018年9月12日(水)
- 沖縄知事選 あす告示/「普天間基地は即閉鎖」/那覇市内 デニー氏、城間市長が演説
- 「屋根覆うシートない」/台風２１号１週間 被災者から次々
- 壊れた家財、片付け支援 北海道むかわ町/共産党がボランティア
- 米朝首脳再会談へ調整/正恩氏が書簡 米高官「年内にも可能」
- 共産党、臨時国会など要求/衆参災害特が理事懇
- 乳牛の乳房炎治療に補助/紙氏の要望に農水省が回答
- 沖縄知事選 デニー氏必勝へ/党と後援会 決起集会
- 安心の教育環境 最優先/宜野湾市長選 ナカニシ氏 政策発表
- 沖縄知事選 基地問題解決・地域の振興へ/道筋を示したデニー氏/佐喜真氏 辺野古隠し/候補者討論会
- クロマグロ漁/沿岸漁業者の生活権守れ/対馬 田村衆院議員が懇談
- 過大計画“非現実的”/豊洲市場取扱量予測 尾崎都議が批判
- 電通が異例の低額落札/集客企画業務 あぜ上都議が追及
- 米政権 パレスチナ代表部「閉鎖」/またも一方的制裁
- 支援金いつ 生活不安/西日本豪雨 愛媛で党センター
- リンゴ被害 補償は…/台風２１号 長野で武田議員
- 北海道地震 被災地支援 最優先に/避難所の環境改善早く/共産党、知事に緊急要請
- 豊洲認可 卸売市場法に違反/築地市場営業権組合が声明
- 保育所待機児童/深刻な「狭き門」の打開を急げ
- きょうの潮流/世界中から年間３００万人が訪れるカンボジアのアンコール…
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