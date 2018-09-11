2018年9月11日(火)
- 豊かな新時代沖縄を/知事選 玉城デニー氏が政策/辺野古に基地は造らせない
- 名護 新基地ノーの民意/市議選 与党、過半数届かず
- 復旧へ野党合同会議/北海道地震 補正・国会開会を要求
- 豊洲開場 農水省が認可/土壌汚染はそのまま
- 改憲案「臨時国会に」/首相、提出時期踏み込む
- 悪政転換の展望なし/自民総裁選 ２候補が所見表明
- 小池書記局長が会見
- 農水相の豊洲新市場認可/怒りをもって断固抗議/共産党都議団 大山とも子幹事長が談話
- さあ知事選 ぬちかじり（命の限り）/沖縄統一選 当選者ら決意
- ウソ・ごまかし 「安倍政治」に終止符を/アピール署名運動よびかけ/著名１６氏
- 共産党 強く大きく/参院選・統一地方選で躍進を 各地で演説会
- 那覇市議会 「翁長知事が道しるべ」/城間市長、再選へ決意
- 沖縄も京都も基地いらない/京丹後で集会 井上参院議員が国会報告
- 沖縄県知事選/玉城デニー氏の政策発表 要旨/「誇りある豊かな沖縄。新時代沖縄」
- リアルタイム線量計 ８割撤去方針/県民多数から反対噴出/“安心の根拠なのに”
- 自宅１階、寝ていたら土砂崩れに/北海道厚真町 孫と義理の息子を失った渡辺美佐子さん/助かった娘と生きる
- ＪＡ“トマト出荷できず”/紙・岩渕・畠山氏ら要望聞く
- 電線も電話線も寸断/和歌山・京都 党議員に被災者訴え
- 高潮で床下浸水被害/兵庫で大門・金田氏が調査
- 自民党総裁選論戦/アベノミクスの破綻説明せよ
- きょうの潮流/テニスで得点が「０」のことを「Ｌｏｖｅ」（ラブ）と呼び…
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