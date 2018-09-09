2018年9月9日(日)
- 北海道地震 切実な要望次々/高橋・畠山両氏が厚真町の被害調査
- 関西で停電 依然約３万８３００軒/台風２１号被害 住民は疲労困憊/岐阜など約５５００軒
- 辺野古埋め立て承認撤回を支持/世界の著名人ら １３３人声明
- 豊洲 過大計画の疑い/水産物扱い量６年後に１．６倍/供給人口は減
- 沖縄新基地 「自治体には限界」と容認/佐喜真氏、知事の資格あるのか
- 豊洲 第三者の安全検証必要/日本科学者会議が要望
- 山下副委員長迎えつどい
- 玉城氏勝利へ支援を/島ぐるみ宗教者の会
- 西日本豪雨 復旧へ９項目要請/党岡山県議団など政府交渉/田村貴議員同席
- 世界の学者・芸術家・平和運動家ら辺野古米軍新基地建設計画の中止を求める声明（要旨）
- スペイン 緊縮転換へ/来年度予算 政府とポデモスが一致/核兵器禁止条約署名も
- 玉城氏 勝利必ず/共産党呼びかけ、立民・自由参加/浜松で沖縄連帯宣伝
- 東海第２再稼働に反対/首都圏各地で運動広がる/連絡会が会見
- 豪雨災害 支援センターを開設/岡山・真備 相談や生活用品提供へ
- 北海道地震 いつ普通の生活に/傾く自宅 「危険」の貼り紙/札幌市で高橋・畠山氏調査
- 紙氏ら 被災事務所を激励/難病連“患者避難所設けて”
- 避難訓練生かして町内会で炊き出し/安平町の三浦町議ら
- 東京・品川 線路転落事故を検証/視覚障害者 「ホームドア必要」/山添氏ら同行
- 相次ぐ重大災害/これまでの枠超えた対策急げ
- きょうの潮流/健常者を障害者と偽り、カウントする。中央省庁による障害者…
|赤旗ＰＲ