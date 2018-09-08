2018年9月8日(土)
- 北海道地震・台風災害/志位・小池氏先頭に救援募金訴え/復興・防災のために臨時国会召集を
- 停電で生乳を泣く泣く廃棄…/紙・畠山氏が酪農家を訪問
- 辺野古新基地建設の白紙撤回を/有識者らが声明 賛同訴え
- 沖縄統一選あす投票/共産党と「オール沖縄」前進必ず
- 青年の願いに応える/民青役員 志位委員長らと懇談
- 過去最高１０２・８兆円/１９年度概算要求 増税対策「兆」単位も
- 自民総裁選利用して改憲押し付けるな/小池書記局長が指摘
- 北海道地震・台風２１号災害の救援募金を受け付けています/日本共産党中央委員会
- 沖縄に基地つくらせない/総がかり実行委アピール ７２５人が賛同
- 日曜版９日号/翁長さんの志継ぐ玉城デニー候補に期待/国が外環工事で酸欠空気噴出を隠す
- 台風２１号被害の現場へ/京都寺社に倒木、屋根破損の被害/穀田・倉林氏ら調査
- 台風２１号被害の現場へ/大阪・泉州地域 ビニールハウス倒壊/山下・宮本・たつみ氏
- 文科省への兵庫・金田氏要請に/エアコン「来夏へ努力」/山下・宮本氏同席・市田氏が激励
- オスプレイ 横田正式配備許さぬ/共産党都議らが政府要請/宮本・吉良・山添 各議員が同席
- 洋上風力発電を視察/福島沖 笠井・岩渕・山添氏
- 土砂崩れなぜ多発/揺れに弱い火山灰の層/「極短周期」震動 阪神淡路の３．５倍
- 不正融資は「組織的」/スルガ銀第三者委が認定
- 停電 断水 混乱続く 北海道地震/避難所、食料足りず/ガソリンに長蛇の列
- 困りごと遠慮なく 被災者見舞う
- 築地使用許可取り消す/豊洲移転で 小池都知事が明言
- 自民党総裁選告示/改憲争点にする首相の異常
- きょうの潮流/思い出すたびに胸がときめきます。時代を彩りながら、時を…
|赤旗ＰＲ