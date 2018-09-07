2018年9月7日(金)
- 北海道地震 救出・救命、インフラ復旧に全力対応を求める/志位委員長が会見
- 南北首脳会談１８日から平壌で/金氏、非核化を強調 韓国政府が発表
- 畠山氏、震度６強の北海道安平町で要望聞く
- 沖縄統一地方選大激戦/共産党「２１人全員当選を」
- 自衛隊幹部への“改憲訓示” 異常で危険な暴走/志位委員長が批判
- 国民民主党との参院選での協力 「大いに話し合いたい」/志位委員長が表明
- 北海道地震・台風２１号災害/共産党が対策本部
- 改憲言いたい放題/安倍首相 ＤＨＣテレビのネット番組で
- 東西に圧縮する力/震源の西側に活断層/北海道地震 気象庁「関連不明」
- 北海道地震 「ひずみ集中帯」で発生
- 違い鮮明 沖縄知事なら/新基地ノー民意に沿う玉城氏/佐喜真氏は事実上容認/候補者公開討論会
- 名護市議選 よしい候補を必ず/仁比氏応援 新基地ノー大激戦
- 豊洲新市場 開場準備不足、深刻/共産党都議団が現地調査
- 参院災害特 浸水・爆風被害を視察/岡山 総社・倉敷で武田氏ら
- 沖縄知事選 玉城デニーさんでこそ/各団体が談話
- １８日に南北首脳会談/非核化・平和定着協議へ/韓国大統領「大きな期待」
- 知りたい聞きたい/消費税で聞くインボイスとは？
- 翁長樹子さん“基地問題に役立てて”/辺野古基金に寄付
- 台風２１号 被災地切実/京都 修復へ補助金紹介/穀田氏 寺社訪ね被害調査
- 大阪 台風２１号 「国の支援必要」/たつみ氏 枚方市から聞き取り
- 「疑問に答えてない」/考える会 加計理事長に質問状/学園 ようやく受領
- 道路陥没 インフラ断絶/北海道地震 札幌で液状化/宮川共産党道議が現地調査
- 停電で生活・生業危機/紋別 牛の乳搾り、手作業で
- 北海道「震度７」/人命優先で救援と復旧を急げ
- きょうの潮流/町名の由来はアイヌ語で湿地にアシの茂るところを意味する…
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