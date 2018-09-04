2018年9月4日(火)
- 沖縄知事選 玉城デニー氏に聞く/翁長氏の遺志継ぎ新基地阻止へ 豊かで誇りある「新時代沖縄」を
- 大企業内部留保 ４２５兆円超/前年度から２２兆円増 従業員賃金は減
- 大企業内部留保 経済のゆがみ進行/小池書記局長が指摘
- 統一選緒戦 「オール沖縄」全員勝利/北谷町 共産党２氏当選
- ５市町で１５人全員当選/高知・香美 議席占有率１位に並ぶ
- 憲法尊重義務踏みにじる/首相“改憲表明” 小池氏が批判
- 安倍首相が“改憲表明”/自衛隊高級幹部への訓示
- 辺野古一切触れず/沖縄知事選 佐喜真氏が政策発表
- 党救援募金１億円超す/西日本豪雨
- 米軍の無法許さない/ヘリパッド争点の沖縄・東村議選/イサ候補 ２期目必ず
- 岩手で沖縄連帯の宣伝/県革新懇「知事選で玉城氏必勝を」
- 共産党が豪雨義援金/倉敷・真備 地元ＪＡと商工会へ
- 生活再建へ支援さらに/西日本豪雨 共産党、山口県に要請
- 西日本豪雨 救援・復旧 Ｑ＆Ａ (6)
- ８８歳澤地さん「休まず続けます」/全国で定例行動 「アベ政治を許さない」
- 身に覚えない「訴訟告知」が！/急増 架空請求はがきにご用心/“無視が一番” 国民生活センター呼びかけ
- 概算要求締め切り/１００兆円超す予算 大問題が山積
- きょうの潮流/思い出に残る弁当はありますか。親が毎日のように作ってく…
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