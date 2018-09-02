2018年9月2日(日)
- 承認撤回を歓迎、支持/辺野古行動 玉城氏が決意
- 東海第２原発再稼働やめよ/水戸集会 １０００人唱和
- 玉城氏と必勝誓い合う/沖縄 小池書記局長が事務所訪問
- “歴史忘却許さない”/関東大震災９５年 都知事の対応批判/朝鮮人虐殺の追悼式典 東京・墨田
- 沖縄県知事選・統一地方選勝利めざすたたかいへの支援を訴えます/日本共産党中央委員会 沖縄県委員会
- 大激戦 沖縄統一地方選/共産党２５氏（支援含む）必ず/知事選勝利と結び
- ミサイル基地撤回を/井上氏ら配備反対過半数に/石垣 きょう市議選告示
- 沖縄知事選 団結すれば勝利できる/小池さん民医連のつどい参加
- 共産党躍進勝ち取ろう/千葉・柏 市田氏が訴え/しいば・浅野参院予定候補決意
- 国立天文台野辺山宇宙電波観測所所長と藤野議員、懇談/交付金減・運営困難を懸念
- 改憲阻み要求実現/建交労大会開く
- 猛暑から子どもの命守って/小中校にエアコン 広がる/愛知 運動が自治体動かす
- “ダムより河川整備”/愛媛・大洲 市民が集会/浸水被害受け国に要求
- 防衛省概算要求/現実を見ない危険極まる軍拡
- きょうの潮流/中央省庁の障害者雇用数は実際の半分でした。実雇用率は…
|赤旗ＰＲ