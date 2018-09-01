2018年9月1日(土)
- 沖縄県が埋め立て承認撤回/辺野古 工事の法的根拠失う/翁長氏の思い受け、適正判断
- 辺野古承認撤回 玉城氏「県の判断強く支持」
- 軍事費 過去最大５．３兆円/来年度概算要求 防衛省 前年度比２．１％増
- 石綿京都訴訟 全員を救済/控訴審 原告側が全面勝訴/大阪高裁
- 沖縄知事選 覚悟決め勝つ/玉城氏の「会」 事務所開き
- 辺野古承認撤回を「断固支持」/小池書記局長が表明
- 「オール沖縄」前進を/５市議選 共産党７氏奮闘 あす告示
- 内閣府説明をねじ曲げ/経産省の公文書管理骨抜き/笠井氏に説明
- 文書問題 閉会中審査が必要/野党国対委員長が会談
- 辺野古埋め立て承認撤回/繰り返す違法工事「撤回」は当然/翁長氏の叫び重く受け止め
- “撤回は県民の意志”/辺野古海上でアピール
- 沖縄知事選 玉城氏勝利に支援を/赤嶺県委員長 県出身者に呼びかけ
- 岡山県真備町 小田川決壊の究明を/共産党 国交省事務所に要請
- 西日本豪雨 救援・復旧 Ｑ＆Ａ (4)
- ９～１０月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- 核兵器禁止条約賛同を/意見書可決 ３０１議会に/岩手・秋田で市町村の８８％
- 父母連帯、教員スト/ワシントン州 賃上げ求め数千人/米で７州目 街頭で支持訴え
- 「謝れ」２万６６５０人署名/ＬＧＢＴ家族有志 杉田議員に要求
- 海を汚すな 原発やめろ/官邸前抗議
- 藤井七段勝ち４強そろう/将棋新人王戦
- 「防災の日」/災害に強い社会つくる政治を
- きょうの潮流/生き証人が少なくなりいなくなっても、日本人が…
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