2018年8月30日(木)
- 玉城デニー氏 出馬表明/「辺野古阻止貫徹する」/沖縄知事選 翁長知事の遺志継ぎ全力
- 辺野古埋め立て承認、あす撤回 県が方針
- 米最大州、核禁条約を支持/カリフォルニア州議会 先制使用放棄も決議
- 豊洲新市場認可するな/党都議団、斎藤農水相に申し入れ/笠井氏ら同席
- 首相の政策ビラに「改憲」/小池書記局長「許さない」
- 「新時代の沖縄」へ全力/玉城デニー氏出馬表明 （全文）
- 沖縄・宜野湾市長選 仲西氏が出馬表明/基地問題解決・教育環境改善・振興発展/建白書の実現へ
- 玉城氏全国で支えよう/沖縄知事選必勝へ 革新懇アピール
- 西日本豪雨 救援・復旧 Ｑ＆Ａ (2)
- 共産党躍進勝ち取る/自治体労働者後援会が集い
- イタリアのパイロット組合/ライアンエアーと協約
- 中州に木茂り決壊被害/西日本豪雨 大平氏、鳥取市を調査
- 東京五輪 開催時期の再検討を/里吉都議 “サマータイム”など批判
- 学習支援費の対象拡大/生活保護 制服などにも一時扶助
- 宗教者は共同のパートナー 日本共産党と懇談会/豊かな連帯の輪広がる/小池・吉良議員が出席
- 「豊かな沖縄を築く」/玉城氏 翁長氏の遺影に報告
- 消費税率引き上げ/「反動減」対策より増税中止を
- きょうの潮流/万が一の事故に対し負担は増やしたくないけど、運転はさせ…
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