2018年8月29日(水)
- 沖縄知事選 玉城氏が支援要請/勝利のため全力つくす 志位委員長が表明
- 政府水増し 半数超の３４６０人/障害者雇用 再点検結果/厚労省発表
- 閉会中審査 一致して要求/５野党１会派「全容を明らかに」
- 北朝鮮「これまでにない脅威」/防衛白書 大軍拡を正当化
- 障害者雇用水増し「該当範囲を拡大解釈」/野党ヒアリングに各省
- 支援制度 周知徹底を/豪雨災害 共産党対策本部が会合
- 沖縄統一選スタート/北谷町議選告示 党２議席必ず
- 市長選・知事選必勝へ結束/那覇 城間市長を各層が激励
- 真相解明・抜本改革を/雇用水増し問題 障害者協議会が声明
- 西日本豪雨 “生活再建へどう支援”/本村議員ら岐阜県と意見交換
- 西日本豪雨 救援・復旧 Ｑ＆Ａ (1)
- 改憲発議許さない/臨時国会狙う安倍政権 憲法会議が声明/「３０００万人署名の早期の達成を」
- 墜落した群馬防災ヘリ 対地接近警報 搭載せず/全国に運用拡大、求められる安全対策
- 築地・食の安全守ろう/日本消費者連盟が学習会
- 部活動中の熱中症死亡事故/野球部が最多の３７人
- 障害者雇用の偽装/国民欺き続けた根本をただせ
- きょうの潮流/夏休みが終わり、２学期が始まる時期です。友達に…
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