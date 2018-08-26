2018年8月26日(日)
- 安倍改憲阻止へ熱気/女性参政権発祥の地・高知 日本母親大会開催
- 中央省庁 障害者雇用 半数水増し/再発防止怠った安倍政権
- 運送業者「被害１５００万円超」/西日本豪雨 仁比氏、広島・福山市で要望聞く
- 市民と野党の共闘で品川区政・国政変えよう/沖縄と連帯 小池氏が演説/さとう区長候補 来賓あいさつ
- 国民不信に応え閉会中審査急げ/省庁の障害者雇用水増し
- 生活保障法へ改正提起/生活保護議員研 尾藤弁護士が講演
- 米国務長官の訪朝中止/大統領指示 対中貿易摩擦理由に
- 第６４回日本母親大会ｉｎ高知/運動の力で社会変える
- 大飯・高浜 “同時事故”避難訓練/原発３０キロ圏に３府県、数十万人/住民ら参加約１万7300人
- 救済拒む線引き不合理/鹿児島 ミナマタ現地調査開始
- くらし守る４議席を/大阪・松原市議選 山下氏が応援
- 社会福祉に憲法生かす/大阪 研究交流集会始まる
- 心一つに政治変える/党北陸信越ブロック交流集会/井上・藤野・武田氏ら決意
- 平和憲法を守りぬく/全労連・全国一般が大会
- 「自己肯定感育む愛を」/登校拒否・不登校問題ＩＮ大阪/全国のつどいに６００人
- 東京医大不正入試/成績開示、受験料返せ/弁護士ら相談 電話鳴りやまず
- 障害者雇用の不正/水増し横行させた責任は重大
- きょうの潮流/夏といえば怪談話。ゾッとして暑さを忘れるため、というの…
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