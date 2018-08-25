2018年8月25日(土)
- 「沖縄の負担軽減」は口実/北海道での日米共同演習 目的は相互運用、良好な基盤活用
- オスプレイ １００億円（２０年）で佐賀配備へ/防衛相・知事合意 “住民無視”抗議の声
- 豪雨被災者の要望実現へ/共産党が復興支援センター設立/愛媛
- 「派遣切り」の危険 ３年期限来月３０日/直接雇用・正社員化が焦点に
- 日本最多 池江６冠 競泳女子
- 豊洲新市場 現地調査受け入れよ/党都議団 知事などに要請
- 生活保護実態学びありかたを考える/地方議員ら研修会 鹿児島
- 農業守り地域守ろう/はたやま氏 農協幹部と懇談/北海道
- 第４３期囲碁新人王戦決勝/大西三段と広瀬二段対決 初進出同士/来月２１日、三番勝負開幕
- 薬害くり返させない/根絶デー 厚労省前 被害者ら行動
- 横田拠点特殊作戦 米空軍オスプレイ/低空飛行ルートで訓練か/住民「飛んでほしくない」
- ブロック塀撤去・軽量フェンス新設/横浜市が独自補助/共産党要請受け実施
- 猛暑でも電気足りてる/反原連が官邸前行動
- １７年度食料自給率/今こそ食料農業政策の転換を
- きょうの潮流/運動には波がある。しかし、世論調査はいつも…
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