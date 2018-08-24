2018年8月24日(金)
- 沖縄知事選 玉城氏に出馬要請/オール沖縄「調整会議」 「真剣に前向きに」と応答
- 銀行９割、融資に上限/金融庁調査 カードローン一定改善
- 横田基地 オスプレイ（ＣＶ２２）離着陸３１３回/首都の空 わがもの顔/全国で訓練も 羽村平和委調査
- 障害者雇用率水増し 安倍政権の責任は/偽装事件 ４年前にも/雇用拡大、差別解消に逆行
- 日曜版２６日号/翁長さんの遺志を継ぎ、新基地ノー/沖縄県の地位協定比較調査にみる日本の異常
- 知事・地方選 必勝を/沖縄 共産党が拡大県委総会
- うるま 山内事務所開き/県議補選 玉城・赤嶺氏ら決意/来月２１日告示
- ＮＥＣ３０００人リストラに批判次々/「経営者に責任」が９割/電機・情報ユニオンなど アンケート
- 知りたい聞きたい/外国為替市場 どんな所ですか？
- 米軍施設にシェルター/国内４カ所計画 ミサイル攻撃を防御
- 国保医療費減免却下は違法/札幌高裁 原告が逆転勝訴
- 放射能汚染水 トリチウム以外放出容認/規制委員長 “薄めれば出せる”
- 辺野古の活断層/新基地建設の破綻さらに明瞭
- きょうの潮流/西郷隆盛と南北戦争と言ったら「西南戦争の間違いだろう」…
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