2018年8月23日(木)
- ＣＶ２２オスプレイ １０月正式配備/東京・横田/夜間・低空飛行が拡大か
- 改憲阻止 沖縄に連帯/革新懇が署名・宣伝/新宿
- 沖縄県知事選勝利、新基地建設を許さない たたかいの支援と選挙募金にご協力ください/日本共産党中央委員会/沖縄県委員会
- オスプレイ配備撤回を/東京・横田 共産党議員団が抗議
- 生活・生業の再建、困難に直面/住民本位の支援策に/政府要請 仁比氏と岡山の共産党/豪雨被災
- “住民の足” 復旧早く/大平氏と広島・山口の党議員ら/ＪＲ西に要請
- 明るい未来切り開く/原水協党後援会集い 小池・吉良氏訴え
- 滋賀・前立腺がん患者会/必要な治療、続けたい/政府要請に山下・倉林氏同席
- 高浜４号機 再稼働許すな/福井 県庁・発電所前で宣伝
- 沖縄・対馬丸事件７４年で集会/悲劇継承 非戦の決意
- ぼうこうがん労災認定/新日本理化徳島工場の元労働者/小池議員が尽力
- 夫婦別姓訴訟/戸籍法上の権利認めよ/東京地裁 原告側、法不備を訴え
- 低額賠償判決を批判/福島地裁支部 原告側が意見陳述/いわき避難者訴訟第２陣
- プルトニウム保有/核燃料サイクルから手を引け
- きょうの潮流/１００回記念の大会となった夏の高校野球で旋風を巻き起こした秋田・金足農…
|赤旗ＰＲ