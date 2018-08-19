2018年8月19日(日)
- 辺野古断層 極めて危険 沖縄県が判断/新基地建設は論外/防衛局に「撤回」聴聞通知
- 国に従順な「人材」育成/教育のつどい分科会 「道徳科」の狙い批判
- 本紙スクープが受賞 ＪＣＪ賞贈賞式
- 省庁の障害者雇用水増しは言語道断 徹底解明へ閉会中審査を/小池書記局長が表明
- ＪＣＰサポーターまつりへ/多彩な提案次つぎ/初ミーティング
- 辺野古新基地阻止へ連帯/党国会議員団が調査・激励
- ウソのない政治 参院選でつくる/山下・辰巳氏訴え
- 党国会議員団 沖縄選挙勝利へ全力/城間那覇市長と懇談
- 沖縄地方選/新基地造らせない/沖縄市・石垣市・西原町 党予定候補決意
- 少子化進み中国危機感/産児制限４０年 撤廃論相次ぐ/地方政府は出産奨励策
- 循環型経済で生業守る/全商連が研究集会/群馬・高崎
- 貧困 自己責任でない/若者の労働問題で集会
- 原発汚染水/トリチウム放出 許すな/福島県漁連会長と岩渕議員懇談
- サマータイム検討/悪夢を復活させるというのか
- きょうの潮流/昨日もふれましたが、報道の自由を訴える全米各紙の一斉社説が…
|赤旗ＰＲ