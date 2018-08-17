2018年8月17日(金)
- 普天間二小 ６７１回避難 沖縄・宜野湾/米軍機上空飛行 ５カ月で/校長「普通の学校に戻したい」
- 翁長氏の志つぎ選挙勝利/辺野古ゲート前 新基地阻止へ集中行動
- 城間再選へ女性結集/那覇市長選必勝へ集い
- 米中間選挙予備選 サンダース派堅調/初のトランスジェンダー知事候補も
- 医療等データを共有/新規ＩＤは発行せず 厚労省方針/情報漏えいの危険消えず
- 「戦争する国」許さぬ/東京 治維法国賠同盟が宣伝/山添議員ら参加
- 西日本豪雨被災の１０自治体/党高知県委 義援金届け要望聞く
- 日大法学部に指導票/労働者代表選出改善求める/東京・中央労基署
- 改憲・辺野古新基地ノー/１９日に総がかり実委 国会議員会館前行動/戦争法３年
- 平和憲法を次世代に/遺族団体が８・１５集会
- 広瀬二段が決勝進出/囲碁新人王戦
- 東西結ぶシルクロード フルーツロードだった
- ＮＨＫの足元 委託事業もブラック/青年労働者たち 未払い賃金を提訴/働く権利知り 怒り湧いた
- 安倍首相発言/改憲への執念は世論に逆らう
- きょうの潮流/どの国にも似た格言や名言があるようで。…
|赤旗ＰＲ