2018年8月14日(火)
- 翁長知事の告別式に４５００人/平和願う沖縄の心貫いた
- 沖国大 ヘリ墜落１４年で集い/普天間基地閉鎖早く
- 日航機墜落３３年/命が大切 語り継ぐ/追悼登山 勇気をもらい合う
- 来月 平壌で首脳会談/韓国と北朝鮮が合意
- 激流 川下り 群馬・みなかみ町
- 沖縄知事選 来月１３日告示３０日投票
- 災害から命守る政治に/兵庫・高砂 市議選勝利へ宮本岳志氏
- 新幹線より命・暮らし/香川 ひめだ知事候補が訴え
- 遺志継ぎ「屈しない」/沖縄県民大会で仁比氏決意
- 党創立９６周年記念講演 ダイジェストビデオに
- ユダヤ人国家法廃止を/イスラエル 数万人集会/“人種差別に抵抗”の声も
- 人種差別と警察暴力続く米国/ＮＦＬ選手 今年も抗議/トランプ氏 またどう喝
- 電動ポンプ 対策に甘さ/高橋・岩渕議員が豪雨被害調査/山形・戸沢村
- 西日本豪雨 かんきつ農地復旧を/松山市興居島 党県議ら要望聞く
- 県民に危険性知らせて/東海第２原発でパネルトーク 茨城
- 日米ＦＦＲ初会合/理不尽な米の要求に反対貫け
- きょうの潮流/高畑勲監督「火垂（ほた）るの墓」は、主人公・清太の命が尽きる場…
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