2018年8月12日(日)
- 翁長氏の志継ぎ 新基地造らせない/沖縄県民大会 ７万人
- 県民が心を一つにすれば はるかに大きな力になる/翁長知事の「遺言」 次男・雄治氏が代弁
- 新基地反対 全国各地で呼応行動/東京では２８００人が連帯
- サービス残業是正４４６億円超/昨年度 厚労省公表 ３１９億円の大幅増
- 参院選挙区予定候補駆ける/あさか由香 新【神奈川＝改選数４】/諦めではなく希望を
- なんだっけ/長期金利の上昇って？
- ひめださんと県政かえよう/香川知事選２６日投票 街頭演説 田村氏訴え
- 庶民の味方 ８人入党/大阪６カ所で集い 山下副委員長訴え
- 最賃格差に地方怒る/審議会答申 半数が上積み
- 欧州 ライアンエアー/航空労働者 最大規模のスト/巧妙に非正規雇用 欠勤 仮病か医者に問い合わせ/過酷な実態改めよ
- 同性婚禁止は違憲/最高裁判断 人権団体など歓迎/コスタリカ法を改定へ
- 西日本豪雨 被災手続き「難しい」/島根・江津の被災者 大平氏に訴え
- 歴史ひっくり返す危険な政権にノー/名古屋 市民パレード
- 都政活費 飲食の支出減/共産党提案、議会改革が実現/昨年度分を公開
- 翁長知事の「撤回」支持/環境監視等委員会元副委員長 東清二氏がメッセージ/沖縄防衛局の“新基地ありき”を告発
- 続く猛暑/困難抱える人守る対策強めよ
- きょうの潮流/プロ野球で活躍した桑田真澄さんは小学生の頃から体罰を受…
|赤旗ＰＲ