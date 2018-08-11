2018年8月11日(土)
- 島根３号機 審査申請/建設中の原発２例目 中国電、課題山積のまま
- 翁長さんの遺志 受け継ごう/沖縄 小池書記局長 座り込みの人々を激励
- 翁長氏の急逝悼む/那覇 小池・赤嶺氏ら通夜参列
- 翁長沖縄県知事死去で/志位委員長が弔電
- 日曜版夏季特大合併号/ペリー元米長官語る/朝鮮半島非核化 外交に集中を
- 参院選挙区予定候補駆ける/浅野ふみ子 新【千葉＝改選数３】/被災者支援に熱込めて
- 日曜版１２・１９日 夏季特大合併号/お役立ちトク報―４ページ完全保存版/ノーベル賞受賞の山中伸弥さんが語る再生医療の最前線/那須正幹さんの「きみたちに伝えたい戦争のこと」
- ２議席獲得で知事選につなげよう/２８日告示 沖縄統一地方選の皮切り/北谷町議選演説会開く
- 就農者支援に新評価制度/支援見直し、打ち切りも/紙議員質問主意書に答弁書
- 長崎原爆の日追悼/独空軍基地前 断食や集会/政府に核兵器禁止条約署名要求
- 韓国に「慰安婦」問題研究所/記録を調査・整備
- 鼓動/「酷暑」が甲子園直撃/選手と観客に熱中症続発 健康を守る抜本的議論を
- 島根３号機 審査申請/負の遺産残さない
- 「女だから、何がいけない」/東京医大抗議集会で怒り
- 「差別する議員辞めろ」/東京 市民ら自民党に抗議
- ４～６月期ＧＤＰ/２期ぶりプラスでも基盤弱い
- きょうの潮流/なぜ住民は原発を受け入れたのか。先日まで福島県…
|赤旗ＰＲ