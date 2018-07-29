2018年7月29日(日)
- “忘れ”“あきらめ”押し付ける安倍政治に選挙で審判下そう/大阪・岸和田 小池書記局長が訴え
- 藤井七段 大接戦制す/将棋新人王戦 ベスト８そろう
- １５０万組織へ飛躍の２年に/全労連大会が閉会
- 原発事故 被害今も/福島 研究・交流集会開く
- 農業担い手支援「見直し」に疑義/紙議員が質問主意書
- 参院比例予定候補駆ける/山下よしき 現【活動地域】大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山/共同の力で政治動かす
- 「明るい未来感じた」/茨城・鹿嶋 市田副委員長演説に参加者
- 国に物言える金井知事を/長野県知事選 田村副委員長が応援
- 国民の命守る政治に/高知・須崎 宮本岳氏迎え演説会
- いま「赤旗」がおもしろい/ジェンダー・性・人権/誰もが生きやすい社会に
- ＢＲＩＣＳ（新興５カ国）首脳会議閉幕/「多国間貿易の強化を」/米国第一主義に対抗
- ＬＧＢＴ「生産性ない」 杉田議員やめろ/自民に抗議 広がる怒り
- 色あざやかな社会へ/池内・岡野氏が対談/東京・北区
- 社会と向き合い学ぶ/全私研に１０００人 新潟で始まる
- 西日本豪雨被災地 ボランティア 希望届ける/来てくれた だから前向く/台風備え土のう積む 広島災対連 広島・坂町
- 西日本豪雨被災地 ボランティア 希望届ける/来てくれた だから前向く/京都・岡山の民青 浸水家財を撤去 倉敷市真備
- 切実な声聞き 支援策伝え/こんな土砂、自力で出せるわけない 今後この地域で生活できるのか/広島・呉で仁比議員ら
- 陸上イージス導入/配備も巨費投入も道理はない
- きょうの潮流/全編が９時間半にも及ぶ映画「ＳＨＯＡＨ（ショア）」は、……
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