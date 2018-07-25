2018年7月25日(水)
- ヤマト 引っ越し過大請求/法人向けで１７億円 被害２６４０社 日曜版スクープ認める
- 総社・倉敷両市に義援金/岡山 小池書記局長らが手渡す
- 自民・杉田氏「ＬＧＢＴは生産性ない」/当事者の権利を侵害 関連団体が抗議声明
- 津波確率低くできないか/東電側要請 子会社社員が証言/東京地裁
- 防大 いじめ・暴行/月平均 規律違反１０人・処分５人/背景に「命令と服従」
- 那覇市長選 城間市長が出馬表明/沖縄にこれ以上基地いらぬ
- 男女平等社会へ全力/共産党議員団推進委が会合
- セクハラ根絶へともに/共産党議員団男女平等推進委/「メディアで働く女性ネットワーク」と懇談
- 参院比例予定候補駆ける/小池 晃 現 【活動地域】東京都/本気の共闘 欠かせぬ存在
- リンゴ黒星病被害防げ/紙議員が政府に質問主意書
- 生活再建へ支援拡充/党山口県委 西日本豪雨で政府交渉
- 漁獲規制で補償要求/党北海道議員団ら 各分野で政府交渉
- 最賃大幅引き上げを/全労連など宣伝
- 統一したホーム柵を/視覚障害者団体 国交省に要請
- 豪雨災害 県道が寸断、集落孤立/山道頼りに生活物資運ぶ/東広島市河内町 高齢者通えず「早く復旧を」
- 愛媛 児童・生徒の安全対策を/党県議が県教委に申し入れ
- 「人災」の指摘も/アルミ工場の爆発事故 小池書記局長が調査/岡山・総社
- 介護離職高止まり/実態踏まえ根本的打開を急げ
- きょうの潮流/４１・１度。ついに、埼玉・熊谷で国内の最高気温を…
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