2018年7月24日(火)
- クロマグロ 大型船優遇に怒り/資源と生活・将来も守れ/千葉・勝浦の沿岸漁民
- 新基地反対の意思 示そう/沖縄・県民投票へ 最後の署名行動
- 共産党救援募金に松井大阪府知事が不当攻撃/「現場知らぬ者のざれ言」/小池書記局長、会見で指摘
- オスプレイ 市長、配備に否定的/佐賀で防衛相、協力要請/県庁前では市民ら抗議
- 自民・杉田氏の発言受け小池氏/撤回・謝罪なければ辞職を
- 志位委員長 治療で入院
- 参院比例予定候補駆ける/梅村 さえこ 新 【活動地域】北関東/いつも市民とともに
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/９条で北東アジア平和を/憲法会議・安保中実委など訴え
- 国会の野党共闘“前進”/全国革新懇が代表世話人会
- 新しい歴史切り開こう/大阪・松原 市田・辰巳氏が訴え
- 北海道豪雨 激甚指定を/紙・畠山氏ら農水相に要請
- ＪＲの路線廃止やめよ/紙・岩渕・畠山氏ら政府交渉
- 豪雨被害の広島見舞う/日本原水協 安井事務局長のリポート
- 西日本豪雨 農業分野にも甚大な被害/当面利用できる支援制度/助成金・補助金・無利子融資も
- 西日本豪雨/生業「むちゃくちゃだ」/ブドウ腐り機械壊れ 岡山
- 西日本豪雨 養殖魚４万９３００匹死ぬ/愛媛
- お互いの意見 尊重し伝え合う/中高生ら“模擬国会”
- 経済団体セミナー/財界の思い通りにはさせない
- きょうの潮流/１本の白い「ろうそく」が手元にあります。スイッチを入れ…
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